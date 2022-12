Formation « Réussir son plan d’engagement des parties prenantes » En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

700€ HT

Session en visio conférence le 21 février et 29 mars 2023 En visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France L’objectif est de savoir mobiliser et structurer l’engagement de ses parties prenantes au service du / d’un projet de l’entreprise (mission ou raison d’être, démarche RSE, projet spécifique d’envergure). Compétences clefs :

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :

Cartographier son écosystème de parties prenantes,

– Créer les conditions de l’engagement de ses parties prenantes au service d’un projet,

– Connaître les étapes de construction et mise en œuvre d’un plan d’engagement de parties

prenantes,

– Appréhender les différentes modalités de relations partenariales avec ses parties prenantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T09:00:00+01:00

2023-03-29T12:30:00+02:00 Formation « Réussir son plan d’engagement des parties prenantes »

