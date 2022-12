Formation « Réussir sa Communication Responsable » En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation « Réussir sa Communication Responsable » En visioconférence, 16 février 2023, Paris. Formation « Réussir sa Communication Responsable » 16 et 17 février 2023 En visioconférence

990€ par participant – Formation de 2 jours – 14 heures

En visioconférence, les 16 & 17 févirer 2023 En visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« link »: « https://agence-lucie.com/formation/communication-responsable/ »}] « La communication responsable englobe l’ensemble des leviers qui sont essentiels à la transformation que nous vivons, J’adresse donc un GRAND MERCI à Luciani Daniel (et son accent du Sud qui a amené du soleil) pour ses paroles, qui m’ont rassurées et confortées dans l’idée que notre rôle de Communicant Responsable est précieux et plein d’avenir ! » (extrait d’un commentaire d’une participante) Objectifs :

Savoir construire de nouveaux modèles de communication pour et sur son projet RSE, de manière

responsable et efficace. Réussir son projet RSE / DD au travers d’une communication adaptée qui évite le

Greenwashing. Compétences clefs visées : – Connaître les enjeux et les principes de la communication responsable en lien avec l’ISO 26000

– Savoir intégrer les enjeux du développement durable dans la conception des dispositifs et des produits

de communication

– Eviter le greenwashning

– Élaborer une stratégie de communication responsable

– Savoir communiquer de manière responsable sur les thématiques RSE

– Evaluer les impacts environnementaux d’une action de communication Voir la fiche formation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T09:00:00+01:00

2023-02-17T17:30:00+01:00 Formation « Réussir sa Communication Responsable »

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris Departement Paris

En visioconférence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Formation « Réussir sa Communication Responsable » En visioconférence 2023-02-16 was last modified: by Formation « Réussir sa Communication Responsable » En visioconférence En visioconférence 16 février 2023 En visioconférence Paris Paris

Paris Paris