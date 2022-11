Savoir pitcher son projet de film En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Savoir pitcher son projet de film En visioconférence, 15 décembre 2022, Paris. Savoir pitcher son projet de film Jeudi 15 décembre, 10h00 En visioconférence

65 € Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS)

Un atelier pratique pour maîtriser les points clefs de cet exercice crucial qu’est le pitch. En visioconférence Maison du Film Quartier de la Villette Paris 75019 Île-de-France Formation en visioconférence Objectifs Maîtriser les points clefs d’un pitch oral.

Identifier ce qu’il faut raconter du récit de son film.

Gérer son trac lors d’une présentation publique

S’entraîner à pitcher son projet

Se préparer à des séances de questions/réponses Programme La matinée (2h30) : Définition du pitch et de ses objectifs.

Différents types de pitch : oral / vidéo/ devant un auditoire / en face à face.

6 points clés du pitch oral de 10 minutes devant un public.

Clés stylistiques de la narration.

Écueils à éviter.

Clés de la réussite : élément de fond, posture corporelle, voix, timing, trac…

Questions réponses : comment éviter les pièges ?

Focus sur le pitch vidéo de 2 minutes : analyse à partir du visionnage d’exemples..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T10:00:00+01:00

2022-12-15T12:30:00+01:00 Crédit de l’image : Affirmative Action – Sonia Challal

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Maison du Film Quartier de la Villette Ville Paris Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville En visioconférence Paris

En visioconférence Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Savoir pitcher son projet de film En visioconférence 2022-12-15 was last modified: by Savoir pitcher son projet de film En visioconférence En visioconférence 15 décembre 2022 En visioconférence Paris Paris

Paris