Meudon

Meudon CONFERENCE En visioconférence Meudon, 20 novembre 2023, Meudon. CONFERENCE Lundi 20 novembre, 19h30 En visioconférence Sur inscription / Gratuit À l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre), une visio-conférence est organisée avec le Centre Flora Tristan, sur le thème « Violences au sein du couple : témoin ou entourage, mieux les comprendre pour mieux réagir »

Cette conférence permettra d’aborder les différentes formes de violences et les conséquences sur les victimes, dont les enfants. En visioconférence Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/q4nY3Mymf1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

