Sur inscription + adhésion Tarif : 50€ le stage de 3h (2 séances d’1h30)

Etude du monotype : technique particulière entre peinture et gravure, entre le geste du pinceau et l’impression en s’appuyant sur les travaux de E. Degas. En visioconférence Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France Stage en ligne – Peinture – Monotype : le miroir de l’image par Masha Schmidt, artiste plasticienne Etude du monotype : technique particulière entre peinture et gravure, entre le geste du pinceau et l’impression en s’appuyant sur les travaux de E.Degas.

Etude du monotype contemporain, sa place dans l’art. Travail de la

couleur en impression directe, le monotype comme point de départ pour la peinture. Ouvert à tous niveaux

> Jeudis 9 et 16 février 2023 de 19h00 – 20h30

Matériel : plaque (20×20/20×30…) de cuivre/ plexi/verre/plastique…, peinture à l’huile noire (1ère séance) plusieurs couleurs (pour la 2nde), pinceaux, essence de térébenthine, rouleau à pâtisserie, chiffons, papiers (à gravure, canson ou aquarelle).

2023-02-16T20:30:00+01:00 Edgar Degas, Forêt dans les montagnes 1890 monotype à l’huile sur papier

