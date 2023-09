Comment puis-je créer un lien pérenne avec un enfant avec ou sans adoption ? en visioconférence Champeau-en-Morvan Catégories d’Évènement: Champeau-en-Morvan

Côte-d'Or Comment puis-je créer un lien pérenne avec un enfant avec ou sans adoption ? en visioconférence Champeau-en-Morvan, 21 octobre 2023, Champeau-en-Morvan. Comment puis-je créer un lien pérenne avec un enfant avec ou sans adoption ? Samedi 21 octobre, 09h00 en visioconférence payant sur inscription L’association Efa organise une conférence animée par Marie Laure Bouet-Simon autour de la question du lien entre parents et enfants que ces derniers soient ou non adoptés en visioconférence https://www.helloasso.com/associations/efa Champeau-en-Morvan 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.helloasso.com/associations/efa Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu en visioconférence Adresse https://www.helloasso.com/associations/efa Ville Champeau-en-Morvan

