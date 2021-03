Toulouse Théâtre Garonne Haute-Garonne, Toulouse En visio : « Voir » les masques Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre Garonne, le dimanche 21 mars à 17:00

**Suite aux annonces gouvernementales, la rencontre aura lieu en direct du théâtre Garonne.** #### **** #### Rencontre [**Dans le cadre de l’histoire à venir**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021) Rencontre avec **Erhard Stiefel** animée par A**deline Grand-Clément**, avec la collaboration de **Claude Dessimond**. Les hommes sont intrigués, voire effrayés par les masques, ces deuxièmes visages qui leur permettent de devenir autres. L’histoire des masques est millénaire, mais en Europe, seule a survécu la tradition des masques de carnaval. Dès lors, faut-il s’étonner que les masques soient souvent perçus comme des objets folkloriques, exotiques ou de curieux « artifices » ? Comment appréhender ces objets alors que souvent, nous ignorons l’essentiel de leurs codes de lecture ? Comment regarder les masques pour mieux les comprendre ? Comment les voir ? ![]() ### Infos Pratiques Rendez-vous sur la chaîne [You Tube de L’histoire à venir](https://www.youtube.com/c/Lhistoire%C3%A0venir/featured), dimanche 21 mars à 17h.

Gratuit

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France

2021-03-21T17:00:00 2021-03-21T18:59:00

