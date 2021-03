En visio : Stratégies littéraires du faux à travers les siècles Théâtre Garonne, 21 mars 2021-21 mars 2021, Toulouse.

En visio : Stratégies littéraires du faux à travers les siècles

Théâtre Garonne, le dimanche 21 mars à 14:00

**Suite aux annonces gouvernementales, la rencontre aura lieu en direct du théâtre Garonne.**

Rencontre avec **Fabienne Bercegol, Pascale Chiron** et **Marine Le Bail**, animée par **Philippe Foro**.

Acteurs ou témoins de leur temps, les écrivains se sont emparés des phénomènes de propagande et de manipulations de la vérité pour en analyser les mécanismes et les finalités. Trois exemples organiseront la discussion : Ronsard dans les Discours, Stendhal dans La Chartreuse de Parme et Dumas, dans Le Comte de Monte-Cristo et Les Mohicans de Paris. Chacun à leur manière, ces trois écrivains dénoncent le pouvoir des rumeurs et du faux, et leur influence sur l’opinion publique, dans le domaine de la religion, de la politique ou de la justice.

Rendez-vous sur la chaîne [You Tube de L’histoire à venir](https://www.youtube.com/c/Lhistoire%C3%A0venir/featured), dimanche 21 mars à 14h.

