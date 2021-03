Toulouse Théâtre Garonne Haute-Garonne, Toulouse En visio : Qui êtes-vous, messieurs Ehrenbourg et Kalatozov ? Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Suite aux annonces gouvernementales, la rencontre aura lieu en direct du théâtre Garonne.** #### **** #### Rencontre [**Dans le cadre de l’histoire à venir**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021) Rencontre avec **Valérie Pozner** animée par **Natacha Laurent** et **Camille Sarrat**. À l’occasion de la parution en français du manifeste d’Ilya Ehrenbourg Et pourtant elle tourne (1921), qu’elle a traduit et postfacé (Les Presses du réel/Centre Pompidou, 2019), Valérie Pozner, historienne du cinéma russe et soviétique, revient sur les itinéraires de deux grands artistes qui furent aussi des hommes de contact actifs entre l’Est et l’Ouest : Ehrenbourg, auteur du roman Le Dégel, et Kalatozov, réalisateur de la palme d’or Quand passent les cigognes. Mais au-delà de ces oeuvres qui ont assuré leur célébrité, qui sont-ils vraiment ? ![]() ### Infos Pratiques * Rendez-vous sur la chaîne [You Tube de L’histoire à venir](https://www.youtube.com/c/Lhistoire%C3%A0venir/featured), samedi 20 mars à 17h30.

Gratuit

