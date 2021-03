Toulouse Théâtre Garonne Haute-Garonne, Toulouse En visio : Le monde est faux Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Suite aux annonces gouvernementales, la rencontre aura lieu en direct du théâtre Garonne.** #### **** #### Rencontre [**Dans le cadre de l’histoire à venir**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021) Rencontre avec **Sophie Rabau** et **Pierre Senge**s. Malgré les efforts déployés par les écrivains du monde entier pour livrer aux lecteurs des discours authentiquement vrais, force est de constater que le monde n’est pas toujours à la hauteur de la littérature. Il est grand temps qu’une critique littéraire responsable dise avec honnêteté jusqu’à quel point la réalité prend des libertés avec la fiction et la poésie.

Vivons-nous dans un monde fidèle à la littérature ? Le public a le droit de savoir. En jetant les bases du fiction-checking, nous essaierons de proposer d’utiles corrections permettant aux faits de se rapprocher enfin de la vérité des contes et des poèmes.

![]() ### Infos Pratiques Rendez-vous sur la chaîne [You Tube de L’histoire à venir](https://www.youtube.com/c/Lhistoire%C3%A0venir/featured), samedi 20 mars à 21h.

