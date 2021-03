Toulouse Théâtre Garonne Haute-Garonne, Toulouse En visio : Le Maître et Marguerite, traduire un chef-d’oeuvre Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Suite aux annonces gouvernementales, la rencontre aura lieu en direct du théâtre Garonne.** #### **** #### Rencontre [**Dans le cadre de l’histoire à venir**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021) Rencontre avec **Françoise Morvan** et **André Markowicz** animée par **Christian Thorel**. Il sera moins question de faux que de redoublement dans cette rencontre avec Françoise Morvan et André Markowicz autour de leur récente retraduction du chef-d’oeuvre de Boulgakov, Le Maître et Marguerite (éditions Inculte, 2020) écrit dans les années 1920 et 1930. Du russe au français, entre satire et philosophie, dans deux espaces-temps où l’histoire se répète, où les destins sont tantôt doubles, tantôt interchangeables, ce roman faustien du pouvoir autoritaire soviétique emporte avec délectation et cruauté toutes les visions simplistes et les explications univoques du monde. ![]() ### Infos Pratiques Rendez-vous sur la chaîne [You Tube de L’histoire à venir](https://www.youtube.com/c/Lhistoire%C3%A0venir/featured), samedi 20 mars à 14h.

