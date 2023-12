Conférence de Giulia Lombardi (Rome) sur Platon En visio-conférence sur la plateforme Zoom. Aix-en-Provence, 13 décembre 2023 18:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une lecture des discours de Pausanias et Éryximaque dans le « Banquet » de Platon, à la lumière du « Philèbe » (16b – 17e)..

2023-12-13 18:00:00 fin : 2023-12-13 20:00:00. .

En visio-conférence sur la plateforme Zoom.

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A reading of the speeches by Pausanias and Eryximachus in Plato’s « Banquet », in the light of the « Philebus » (16th-17th).

Lectura de los discursos de Pausanias y Erixímaco en el « Banquete » de Platón, a la luz del « Filebo » (XVI-XVII).

Eine Lektüre der Reden von Pausanias und Eryximachos in Platons « Gastmahl » im Lichte des « Philebos » (16b – 17e).

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence