Platon En visio-conférence sur la plateforme Zoom. Aix-en-Provence, 15 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La conférence se propose d’analyser le personnage de Socrate dans les dialogues de Platon (en particulier dans le « Protagoras »), pour dégager des traits communs de sa caractérisation..

2023-11-15 18:00:00 fin : 2023-11-15 . .

En visio-conférence sur la plateforme Zoom.

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This lecture will analyze the character of Socrates in Plato’s dialogues (particularly in the « Protagoras »), to identify common features of his characterization.

El objetivo de esta conferencia es analizar el personaje de Sócrates en los diálogos de Platón (en particular en el « Protágoras »), con el fin de identificar los rasgos comunes de su caracterización.

Im Vortrag soll die Figur des Sokrates in Platons Dialogen (insbesondere im « Protagoras ») analysiert werden, um gemeinsame Merkmale seiner Charakterisierung herauszuarbeiten.

