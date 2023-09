Conférence de Graciela Marcos de Pinotti sur Platon En visio-conférence sur la plateforme Zoom. Aix-en-Provence, 4 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En s’appuyant sur l’analyse de passages du « Politique », de la « République » et du « Sophiste » de Platon, la communication avancera l’hypothèse que le philosophe inclut la puissance dialectique parmi « les choses les plus grandes et les plus précieuses »..

2023-10-04 18:00:00 fin : 2023-10-04 20:00:00. .

En visio-conférence sur la plateforme Zoom.

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Based on an analysis of passages from Plato’s « Politics », « Republic » and « Sophist », the paper will argue that the philosopher includes dialectical power among « the greatest and most precious things ».

Basándose en un análisis de pasajes de la Política, la República y el Sofista de Platón, el artículo argumentará que el filósofo incluye el poder dialéctico entre « las cosas más grandes y preciosas ».

Anhand der Analyse von Passagen aus Platons « Politik », « Republik » und « Sophistes » wird der Vortrag die Hypothese aufstellen, dass der Philosoph die dialektische Kraft zu den « größten und wertvollsten Dingen » zählt.

