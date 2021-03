Toulouse Théâtre Garonne Haute-Garonne, Toulouse En visio : Aux frontières floues du faux Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Suite aux annonces gouvernementales, la rencontre aura lieu en direct du théâtre Garonne.** #### **** #### Rencontre [**Dans le cadre de l’histoire à venir**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021) Rencontre avec **Christian Bernard** animée par **Stéphane Boitel** et **Évelyne Toussaint**. Certains artistes contemporains ont travaillé sur la réplique ou sur des formes subtiles de reproduction d’œuvres préexistantes dans le voisinage du semblable sinon de l’identique. Quelles étaient leurs méthodes, dans quel contexte ont-ils/elles développé leur œuvre, comment comprendre de telles démarches ? En exposant quelques cas emblématiques de ce moment de l’histoire contemporaine de l’art, parfois désigné par le terme d’appropriationnisme, il s’agira d’esquisser des réponses à ces questions. ![]() ### Infos Pratiques Rendez-vous sur la chaîne [You Tube de L’histoire à venir](https://www.youtube.com/c/Lhistoire%C3%A0venir/featured), vendredi 19 mars à 21h.

Gratuit

