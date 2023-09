Journées Européennes du Patrimoine à Sedan En ville Sedan, 16 septembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

La 40ème édition des Journées européennes du patrimoine mettra à l’honneur le patrimoine du sport. Les Journées européennes s’inscrivent ainsi dans la dynamique de l’Olympiade culturelle qui s’étendra tout au long de l’année 2024 et qui explorera les liens entre sport et culture. Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de partir à la découverte d’un patrimoine souvent méconnu, d’histoires et de lieux à côté desquels nous passons sans nous arrêter. Pour en savoir plus.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

En ville

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The 40th European Heritage Days will focus on the heritage of sport. The European Heritage Days are part of the Cultural Olympiad, which will run throughout 2024 and explore the links between sport and culture. These European Heritage Days are an opportunity to discover an often little-known heritage, stories and places that we pass by without stopping. To find out more

La 40ª edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio se centrará en el patrimonio del deporte. Las Jornadas Europeas del Patrimonio forman parte de la Olimpiada Cultural, que se desarrollará a lo largo de 2024 y explorará los vínculos entre deporte y cultura. Estas Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para descubrir un patrimonio a menudo poco conocido, historias y lugares por los que pasamos sin detenernos. Para saber más

Die 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals wird das Kulturerbe des Sports in den Mittelpunkt stellen. Die Europäischen Tage sind Teil der Dynamik der Kulturolympiade, die sich über das gesamte Jahr 2024 erstreckt und die Verbindungen zwischen Sport und Kultur erforschen wird. Die Europäischen Tage des Denkmals bieten die Gelegenheit, ein oftmals unbekanntes Kulturerbe zu entdecken, Geschichten und Orte, an denen wir vorbeigehen, ohne anzuhalten. Weitere Informationen

