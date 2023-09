Quinzena Occitana 2023 En ville Marmande, 5 octobre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

La Coordinacion de la Quinzena Occitana vous propose diverses animations en Val de Garonne. Concerts – Bals – Stages de chant – Balades – Projections cinéma sont au programme cette année !.

2023-10-05 fin : 2023-10-22 . .

En ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Coordinacion de la Quinzena Occitana proposes you various animations in Val de Garonne. Concerts – Balls – Singing courses – Walks – Cinema screenings are on the program this year!

La Coordinación de la Quinzena Occitana organiza diversos actos en el Valle de Garona. Conciertos – Bailes – Cursillos de canto – Paseos – Proyecciones de cine: ¡el programa de este año!

Die Coordinacion de la Quinzena Occitana bietet Ihnen verschiedene Veranstaltungen im Val de Garonne an. Konzerte – Bälle – Gesangskurse – Wanderungen – Kinovorführungen stehen dieses Jahr auf dem Programm!

