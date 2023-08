La Quinzaine du Sport En Ville Marmande, 3 septembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

La Quinzaine du Sport. Initiations et animations pour tous. Accès libre – Le 10 septembre : Forum des Sports à l’espace exposition..

2023-09-03 fin : 2023-09-17 . EUR.

En Ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sports Fortnight. Initiations and activities for all. Free access – September 10: Sports Forum at the exhibition center.

Quincena del Deporte. Iniciaciones y actividades para todos. Entrada gratuita – 10 de septiembre: Foro del Deporte en el recinto ferial.

Die zwei Wochen des Sports. Einführungen und Animationen für alle. Freier Zugang – 10. September: Forum des Sports im Ausstellungsbereich.

Mise à jour le 2023-08-06 par OT Val de Garonne