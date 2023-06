Ticket Loisirs Vacances d’Été 2023 En ville Marmande, 10 juillet 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Pendant les vacances d’été, la ville de Marmande, du 10 juillet au 1er septembre, propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous..

2023-07-10 à ; fin : 2023-09-01 . .

En ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Soon the holidays, the city of Marmande, from April 19 to 29, 2022 offers sports and cultural activities for all for young people from 6 to 17 years old.

For more information, contact the sports department on 05 53 93 30 30.

Pronto las vacaciones, la ciudad de Marmande, del 19 al 29 de abril de 2022 ofrece actividades deportivas y culturales para todos a los jóvenes de 6 a 17 años.

Para obtener más información, comuníquese con el departamento de deportes al 05 53 93 30 30.

Während der Sommerferien bietet die Stadt Marmande vom 10. Juli bis zum 1. September Jugendlichen von 6 bis 17 Jahren sportliche und kulturelle Aktivitäten für alle an.

Mise à jour le 2023-06-25 par OT Val de Garonne