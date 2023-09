Fête de la science à Charleville-Mézières En ville Charleville-Mézières, 6 octobre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

La fête de la Science reviendra dans la cité de Gonzague pour sa 32e édition en différents points de la ville (MCL Ma Bohème, médiathèque Voyelles et Campus Sup Ardenne), à l’attention des scolaires et du grand public. En cette année préolympique, elle proposera différentes animations autour de l’orientation « Sport et Science » (santé, alimentation, mouvements, technique…) et aussi d’autres thématiques (astronomie, informatique…)..

2023-10-06 fin : 2023-10-16 . .

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The 32nd edition of the Fête de la Science will be held in the city of Gonzague at various locations (MCL Ma Bohème, Voyelles media library and Campus Sup Ardenne), for schoolchildren and the general public. In this pre-Olympic year, the event will feature a range of activities focusing on « Sport and Science » (health, nutrition, movement, technology, etc.) and other themes (astronomy, IT, etc.).

La Fiesta de la Ciencia regresa a la ciudad de Gonzague para celebrar su 32ª edición en diversos lugares de la ciudad (MCL Ma Bohème, mediateca Voyelles y Campus Sup Ardenne), dirigida a escolares y público en general. En este año preolímpico, ofrecerá una serie de actos centrados en « Deporte y Ciencia » (salud, alimentación, movimiento, tecnología, etc.) y otros temas (astronomía, informática, etc.).

Ausgabe an verschiedenen Orten in der Stadt (MCL Ma Bohème, Mediathek Voyelles und Campus Sup Ardenne) für Schüler und die breite Öffentlichkeit statt. In diesem vorolympischen Jahr werden verschiedene Veranstaltungen rund um den Schwerpunkt « Sport und Wissenschaft » (Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Technik usw.) sowie zu anderen Themen (Astronomie, Informatik usw.) angeboten.

