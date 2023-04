Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes En ville, 16 septembre 2023, Charleville-Mézières.

Capitale mondiale des arts de la marionnette, Charleville-Mézières accueillera du 16 au 24 septembre 2023 la 22e édition de son Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Créé par Jacques Félix en 1961 et dirigé depuis 2020 par Pierre-Yves Charlois, il assure à son territoire un rayonnement exceptionnel et a su s’imposer de par le monde comme le rendez-vous majeur des artistes et curieux de cet art.Pour en savoir plus.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-24 . .

En ville

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



World capital of puppetry, Charleville-Mézières will host the 22nd edition of its World Festival of Puppet Theaters from September 16 to 24, 2023. Created by Jacques Félix in 1961 and directed since 2020 by Pierre-Yves Charlois, it ensures an exceptional influence to its territory and has imposed itself all over the world as the major meeting point of the artists and the curious of this art.To know more

Charleville-Mézières, capital mundial de la marioneta, acogerá la 22ª edición de su Festival Mundial de Teatros de Marionetas del 16 al 24 de septiembre de 2023. Creado por Jacques Félix en 1961 y dirigido desde 2020 por Pierre-Yves Charlois, el Festival ha dado a su territorio una reputación excepcional y se ha consolidado en todo el mundo como un lugar de encuentro importante para los artistas y los interesados en este arte.Para más información

Charleville-Mézières, die Welthauptstadt der Puppenspielkunst, wird vom 16. bis 24. September 2023 die 22. Ausgabe des Weltfestivals der Puppentheater veranstalten. Das Festival, das 1961 von Jacques Félix ins Leben gerufen wurde und seit 2020 von Pierre-Yves Charlois geleitet wird, verleiht der Region eine außergewöhnliche Ausstrahlung und hat sich weltweit als wichtiger Treffpunkt für Künstler und Neugierige etabliert

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme