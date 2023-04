Les Jeux Olympiques 2024 à Bordeaux métropole ! En ville, 24 juillet 2024, Bordeaux.

Les Jeux Olympiques 2024 à Bordeaux métropole ! 24 juillet – 2 août 2024 En ville Tarifs et réservation sur le site des Jeux Olympiques.

Bordeaux Métropole participe aux jeux olympiques de Paris 2024 comme « Collectivité Hôte » du tournoi olympique de football. Des équipements sportifs de la Ville sont également labellisés pour accueillir les athlètes tout au long de leur préparation.

Bordeaux et la Métropole accueillent les champions de demain

Le territoire métropolitain est d’ores et déjà fortement engagé dans l’accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques puisque depuis 2020 Bordeaux Métropole bénéficie avec 10 communes de la Métropole, dont Bordeaux, du label « Terre de Jeux 2024 », au travers duquel les collectivités s’engagent à faire vivre le sport et les valeurs olympiques afin de préparer l’arrivée des Jeux en 2024.

La métropole accueillera au stade Matmut Atlantique, entre le 24 juillet et le 2 août 2024, 7 matchs du tournoi féminin et masculin de football de l’événement sportif le plus important au monde avec notamment les quarts de final de la discipline !

JEUX OLYMPIQUES

Calendrier des épreuves au Stade de Bordeaux

Mercredi 24 juillet – Hommes / éliminatoires

Session FBL05

Groupe D : D1 vs D2

Horaires : 19h > 21h

Jeudi 25 juillet – Femmes / éliminatoires

Session FBL11

Groupe C : C3 vs C4

Horaires : 19h > 21h

Samedi 27 juillet – Hommes / éliminatoires

Session FBL15

Groupe C : C4 vs C2

Horaires : 15h > 17h

Samedi 27 juillet : Hommes / éliminatoires

Session FBL21

Groupe D : D1 vs D3

Horaires : 21h > 23h

Mardi 30 juillet : Hommes / éliminatoires

Session FBL30

Groupe C : C2 vs C3

Horaires : 15h > 17h

Mercredi 31 juillet : Femmes / éliminatoires

Session FBL38

Groupe C : C4 vs C1

Horaires : 17h > 19h

Vendredi 2 août : Hommes / Quart de Final

Session FBL47

1B vs 2C

Horaires : 21h > 00h

