Les avant-premières de Bordeaux Fête le Vin ! 20 – 23 juin 2024 En ville Entrée gratuite. Programme à venir.

Bordeaux Fête le Vin se déploie dans toute la métropole. Au programme, des dégustations et des menus spéciaux organisés chez les restaurateurs, et les cavistes partenaires, en présence des viticulteurs et des négociants. Un cadre convivial, personnel, pour une expérience mémorable.

Célébrer le Vin dans la métropole

Les Avant-Premières ce sont des dégustations et des menus spéciaux organisés chez les restaurateurs, et les cavistes partenaires, en présence des viticulteurs et des négociants. C’est aussi un cadre convivial, personnel, pour une expérience mémorable à partager sans modération. Partout dans la métropole, les commerçants s’organisent chaque année pour partager leur passion autour d’événements uniques.

