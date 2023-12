Bordeaux Rock Festival En ville Bordeaux, 14 mars 2024, Bordeaux.

Bordeaux Rock Festival 14 – 16 mars 2024

Bordeaux Rock Festival c’est 3 jours de concerts intenses et énergiques où défilent les artistes !

Créé afin de mettre en valeur la scène indépendante et rock bordelaise, la programmation est composée d’artistes locaux mais aussi d’artistes internationaux.

Aujourd’hui, le festival Bordeaux Rock est devenu un évènement important dans le paysage culturel bordelais, en réunissant plus de 5 000 spectateurs en 2019.

Programme 2024 à venir.

En ville 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeauxrock.com/festival-bordeaux-rock/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxrock.com »}]

2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T23:59:00+01:00

2024-03-16T18:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

