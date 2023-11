Les illuminations de Noël à Bordeaux En ville Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Les illuminations de Noël à Bordeaux En ville Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux. Les illuminations de Noël à Bordeaux 8 décembre 2023 – 7 janvier 2024 En ville Entrée libre. Tous les ans, à cette époque de l’année, visiteurs comme locaux attendent avec impatience le spectacle des illuminations de Noël à Bordeaux. Les curieux viennent des quatre coins du monde pour admirer les couleurs féeriques données aux rues de Bordeaux en cette période festive. Illuminations : 750 décors sur 120 sites Sainte-Catherine, Allées de Tourny et places diverses, retrouvez les lumières enchantées au coeur de la ville ! Les illuminations auront pour thématique « Bordeaux en scène », en référence au théâtre et ses décors (lustres, rideaux, lanternes…). Les dominantes de couleurs seront l’or et le blanc, avec un léger rappel de rouge. 100 % des équipements lumineux sont composés de diodes LED à faible consommation. Infos pratiques Lieux : En centre-ville

Dates : Du 8 décembre au 7 janvier 2024

En ville 33000 Bordeaux

