Gironde Course – Challenge du Ruban Rose En ville Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux. Course – Challenge du Ruban Rose 21 et 22 octobre En ville Tarif unique : 17 €. Vous étiez plus de 18 000 en 2022. Grâce à vous, nous avons pu une nouvelle fois soutenir très fortement le dépistage du Cancer du sein, toutes nos actions ici. Au programme Marche (dimanche) ou Course (samedi) de 7 km

Quand ? Samedi 21 à 9h et dimanche 22 à 9h.

Où ? sur les quais, place de la maison éco citoyenne pour le village et miroir d’eau pour le départ. Grâce a votre engagement le comité de prévention dépistage des cancers a pu faire des dons à l’institut Bergonié, au CHU Bordeaux et à la Clinique de Bordeaux Nord pour un montant supérieur à 280 000 € en 2019.

Cela a été possible avec votre participation au Challenge du Ruban Rose, alors continuons tous ensemble pour la prévention et le dépistage des cancers du sein.

En ville 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:30:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:30:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T15:30:00+02:00 sport course

Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde

Lieu En ville
Adresse 33000 Bordeaux
Ville Bordeaux

