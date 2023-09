BON ! Festival joyeux et gourmand En ville Bordeaux, 2 octobre 2023, Bordeaux.

BON ! Festival joyeux et gourmand 2 – 8 octobre En ville Conditions selon animation.

Ce nouveau rendez-vous festif, fédérateur et gourmand rassemblera les Bordelaises et les Bordelais, autour de nouvelles recettes, bonnes pour la santé, pour le climat, bonnes tout court, cuisinées par des habitants et des chefs engagés.

Au programme, une semaine de rencontres avec une centaine d’acteurs de la ville qui oeuvrent pour une alimentation saine, locale, plus végétale et gourmande : associations engagées dans la sensibilisation aux enjeux alimentaires et agricoles, producteurs, restaurateurs, artistes…

Une cinquantaine de rendez-vous toute la semaine sous forme de dégustations, d’ateliers pédagogiques, de spectacles, de jeux, de cours de cuisine, de repas partagés et d’ateliers de jardinage.

En ville 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux.fr/e214092/bon-festival-joyeux-et-gourmand »}] [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/e214092/bon-festival-joyeux-et-gourmand »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T11:00:00+02:00 – 2023-10-02T20:00:00+02:00

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T20:00:00+02:00

restaurant bordeaux