FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole En ville Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux.

FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 30 septembre – 15 octobre En ville Billetterie en ligne.

Créé en 2016, le FAB est un festival pluridisciplinaire défendant les écritures contemporaines sous toutes leurs formes d’expression – performance, danse, théâtre, musique, arts visuels, faisant la part belle aux démarches hybrides et inclassables.

La ligne éditoriale

Le festival se décline en spectacles, concerts, projets participatifs, rencontres et fêtes. Se jouant des genres et des disciplines, alliant culture « pop » et culture « savante », sa ligne éditoriale se fait tour à tour ludique, festive, irrévérencieuse, décalée, innovante, iconoclaste.

Une expérience à vivre

Le FAB entend sortir des sentiers battus et être là on ne l’attend pas pour mieux faire vibrer le territoire et toucher, surprendre et émouvoir tous ses habitants. Il propose aux spectateurs une expérience singulière, permettant de tisser un lien apaisé avec la création et invitant à une implication différente dans la société. Dans cette optique, nous accueillons ou commandons à des artistes des formes participatives, organisions débats et conférences en lien avec les sujets abordés par les pièces accueillies et ouvrons les bras à celles et ceux qui ont l’envie de vivre le festival de l’intérieur.

Au programme

Retrouvez l’intégralité du programme par ici.

En ville 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fab.festivalbordeaux.com/edition-en-cours/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 82 31 71 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@festivalbordeaux.com »}] [{« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com/edition-en-cours/programme/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T12:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00

2023-10-15T12:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

métropole spectacle

FAB © Pierre Planchenault