Festival International Africain des Performances #2 – FIAP En ville Bordeaux, 21 septembre 2023, Bordeaux.

Le Festival International Africain des Performances, F.I.A.P vient rééditer l’exploit lors de sa seconde édition intitulée : “MALOBA ya”.

MALOBA, les paroles en lingala, est le propre de la personne humaine en général et Africaine en particulier. En effet, outre le simple maniement de la langue que toutes et tous acquièrent dans les premières années de nos vies et qui permet la communication, le maniement de la parole, le « parler » fait l’objet, dans les cultures Africaines, d’une grande attention. Le festival FIAP, dans son édition N°2, MALOBA ya 2023 place la parole en termes d’expressions performatives artistico socioculturelles contemporaines Africaines.

Le FIAP MALOBA ya 2023 ramène cette expressivité de la société Africaine incontournable, car c’est la seule chose qui réunit les peuples. Avec une nouveauté cette année, outre les performances artistiques : Le Village FIAP. Vous jugerez par vous-mêmes… le Village FIAP aux couleurs des marchés Afros et Africains.

Le FIAP se veut une mondialisation culturelle des pratiques artistiques et artisanales contemporaines Africaines. On se tourne vers notre continent, parce que la puissance de son oralité est unique au monde.

Est-ce que le festival FIAP ne migre pas en une action sédentaire sur un lieu durant les 3 jours de ses prochaines éditions futures ? Wait and see !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T14:30:00+02:00 – 2023-09-21T23:30:00+02:00

2023-09-23T13:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:59:00+02:00

