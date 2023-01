Le Rallye des Pépites En ville Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Tarif (4 personnes) : 96 €.

Le 11 mars prochain, rendez-vous à Bordeaux pour l’édition 2023 du Rallye des pépites. En ville 33000 Bordeaux Saint-Seurin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine En équipage de 4 personnes, le Rallye des Pépites, jeu de piste ludique et citoyen vous fera partir à la rencontre d’entreprises étapes sur plusieurs circuits avec pour objectif de vous faire découvrir le potentiel économique d’une ville sous l’angle de la mixité et de l’entrepreneuriat au féminin…. Les étapes Les entreprises étapes sont des pépites de plusieurs natures : sociétés créées par des femmes, sociétés qui ont su casser le plafond de verre, sociétés avec des métiers traditionnellement masculins qui s’ouvrent aux femmes, des structures d’accueil qui soutiennent les projets d’entreprise portés par des femmes ou tout simplement des entreprises qui se préoccupent de la mixité et qui souhaitent favoriser l’égalité H/F. Être équipage Au fil d’un parcours ludique, laissez-vous accueillir par les entreprises étapes dynamiques et passionnées de votre ville qui auront à cœur de vous faire découvrir leur métier et ses multifacettes. Découvrez la place possible de la femme d’aujourd’hui et de demain en entreprise … et gagnez des points tout au long de votre parcours. Composez dès à présent votre équipage entre amis, en famille ou avec vos collègues. Le Rallye des Pépites est destiné à TOUS. Aussi nous vous incitons à composer des équipages mixtes, mais sans obligation. Voici ce que vous devrez préparer avant de réserver votre équipage : Nom + prénom des 4 participants

Emails des 4 participants obligatoires pour l’accès à l’application mobile

Nom de votre équipage

Marque/modèle + immatriculation du véhicule utilisé L’inscription d’un équipage (4 personnes) comprend : La participation au Rallye pour 4 personnes et ses animations

4 paniers repas

4 gobelets écologiques

4 accès à l’application mobile Rallye des Pépites

1 sac en toile

1 autocollant véhicule

Des goodies et des lots pour les équipages gagnants 18 entreprises ouvriront leurs portes à Bordeaux le 11 mars, réparties sur trois circuits. Entre autres, Thalès, Cap Métiers, Aérocampus, Régaz, Sup de Com ou encore Arcalie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+01:00

2023-03-11T18:00:00+01:00

