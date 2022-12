Carnaval des 2 Rives En ville Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Carnaval des 2 Rives En ville, 5 mars 2023, Bordeaux. Carnaval des 2 Rives Dimanche 5 mars 2023, 10h00 En ville

Entrée libre.

Rendez-vous le dimanche 5 mars 2023 pour la nouvelle édition du Carnaval des 2 Rives ! En ville 33000 Bordeaux Saint-Seurin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Inauguré en 1996, le Carnaval des 2 Rives est un des incontournables bordelais, une parade géante à l’image des grands défilés mondiaux.

Chaque année, plus de 20.000 festivaliers se joignent à la parade autour des chars et avec leurs déguisements. En 2023, la thématique est déjà annoncée : le Japon !

Un village sera mis en place pour l’occasion Place Pey Berland avec des concerts et diverses animations pour tous les publics.

Le dimanche 5 mars, le défilé s’élancera à 14h des Allées de Serr. Le Carnaval des Deux Rives traversera la ville en début d’après-midi selon le parcours suivant : Allées de Serr

Pont de pierre

Cours Victor Hugo

Cours Pasteur

Place Pey Berland Plus d’informations à venir sur le site de l’événement.

