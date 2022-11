80 ans de l’opération Frankton En ville Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Pour célébrer les 80 ans de l’opération Frankton, des conférences, commémorations et animations sont organisées à Bordeaux ! En ville 33000 Bordeaux Saint-Seurin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/ebx/agendaGeneral/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=207814 »}] En décembre 1942, dix Marines britanniques remontent l’Estuaire de la Gironde en kayaks pendant plusieurs nuits. Leur objectif : miner des navires ennemis occupant le port de Bordeaux. Du 15 novembre au 14 décembre Des conférences concernant l’année 1942 et l’opération Frankton dans l’Estuaire de la Gironde et à Bordeaux sont proposées par l’association OFHV (Opération Frankton Histoire & Valeurs) à l’Athénée Joseph Wresinski (Salle 46). Voir programme des conférences. Du 8 au 11 décembre Remontée de l’estuaire de la Gironde en kayaks. L’association SAMCK (Sport Athlétique Mérignacais Canoë-Kayak) va reparcourir l’itinéraire historique, intégral de l’opération Frankton, de Montalivet à Bordeaux, en autonomie avec bivouacs. Vendredi 9 décembre à 10h Cérémonie commémorative officielle, place Frankton (à proximité de l’entrée du Hangar 14). Dimanche 11 décembre A 15h au ponton d’honneur : accostage des kayaks sur les quais de Bordeaux.

De 11h à 17h30 à la Maison-écocitoyenne : exposition, projection en continu d’images du parcours de l’itinéraire historique de l’opération Frankton du SAMCK et de témoignages.

De 14h à 18h à Cap Sciences : conférence « Une mission, des hommes, une équipe, un chef » par Jean-Claude Déranlot (à 14h15) et projection d’un film de la Mémoire de Bordeaux.

