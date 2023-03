En Vie Emilie Goupil CENTRE CULTUREL J.CARMET MURS ERIGNE Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

En Vie Emilie Goupil CENTRE CULTUREL J.CARMET, 9 mars 2023, MURS ERIGNE. Solo de clowneUne femme, sort de terre.Elle retrouve à tâtons des traces, des bouts de vie.Elle traverse des mémoires.Elle conte dans une urgence de vie, la chute et le rebond. Elle désire aimer, se laisser bercer dans les vents, avec les marées. Un hommage, à la jeunesse des sentiments, à la fougue du désir ardent, à la douceur des caresses, à la force des bras, au milieu des orages, des calamités, des plaines sauvages, désertées, des rivières de sang, des sensations d'hiver en plein été.Une femme vit.Création originale, écriture, interprétation : Émilie Goupil ; accompagnateurs du travail : Tony Noyers, Mikaël Egard, Claire Rousier.Durée : 45 mn – à partir de 10 ans – 1ère du spectacle

Une femme vit. Création originale, écriture, interprétation : Émilie Goupil ; accompagnateurs du travail : Tony Noyers, Mikaël Egard, Claire Rousier. Durée : 45 mn – à partir de 10 ans – 1ère du spectacle

