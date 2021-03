EN VELO Visite commentée : SAINT-MARCEAU UN QUARTIER D’HORTICULTEURS Quai de prague station vélo +, 18 avril 2021-18 avril 2021, Orléans.

Lors de cette visite en vélo, découvrez le quartier Saint-Marceau et son passé horticole. Situe au sud de la Loire, cet espace est très tôt utilise pour l’horticulture et le maraichage afin de fournir la population orléanaise. Depuis quelques décennies, le quartier Saint-Marceau s’est résidentialisé et la plupart des pépiniéristes se sont installés dans les communes voisines. **Lieu de départ :** quai de Prague a cote de la station velo+ **Places limitées – durée 2h** **Réservation obligatoire** et achat des billets auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape **Munissez-vous de votre velo ou d’une carte bancaire pour en louer un a la borne Velo+ (prevoir d’arriver 10 minutes en avance).** Plus d’informations : Velo+ : [https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html](https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html) **Protocole sanitaire:** **• Port du Masque obligatoire sur toute visite/balade, pour les plus de 11 ans.** **• Cette visite/balade est équipée d’audiophone** **Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet).** **Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard.** **Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie.** **Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades :** PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an. Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles). Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant. En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 2 place de l’Etape Orléans.

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Gratuit : (sur justificatif) Moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple / Adhésion PASSé-Simple : 15€

Partez a la découverte des traces du passe horticole et de l’urbanisation de ce quartier.

2021-04-18T15:00:00 2021-04-18T17:00:00;2021-05-29T10:30:00 2021-05-29T12:30:00;2021-05-30T15:00:00 2021-05-30T17:00:00;2021-06-27T10:30:00 2021-06-27T12:30:00