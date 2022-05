En vélo dans les vignes ! Journée découverte des caves et domaines en vélo électrique Rognes, 11 juin 2022, Rognes.

40 40 Cinq des huit caves et domaines de Rognes vous ouvrent exceptionnellement leurs portes : visites des chais, des caveaux et des domaines. Une journée unique qui vous donnera l’occasion d’apprécier les atouts et la diversité du terroir, des paysages et des savoir-faire locaux. Un moment privilégié de partage et de rencontre avec les viticulteurs, leur Histoire, leurs histoires et leur identité. Entre chaque étape, le vélo électrique, mode de déplacement doux et éco-responsable, vous offrira une balade sans efforts, agréable et en contact direct avec l’environnement.



Une pause méridienne en plein air sera l’occasion d’une dégustation offerte par les caves et domaines, suivie d’un buffet déjeunatoire offert par le service Tourisme de Rognes.



Avec la participation de Domaine Naïs, Hostellerie des Vins de Rognes, Domaine Villa Baulieu, Château Barbebelle et Château Bonisson (domaine et Centre d’Art Contemporain avec l’exposition “Eclectique” de Claude Viallat).

Venez découvrir les richesses de notre territoire et rencontrez nos vignerons. L’équipe de l’Office de Tourisme organise une journée découverte du vignoble de Rognes en VAE (Vélo à Assistance Électrique).

office.tourisme@rognes.fr +33 4 42 50 13 36 http://www.ville-rognes.fr/

