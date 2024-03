En Veille Médiathèque du Bois fleuri Lormont, mercredi 15 mai 2024.

En Veille Spectacle jeunesse du Collectif La Lupa. Mercredi 15 mai, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T16:00:00+02:00 – 2024-05-15T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T16:00:00+02:00 – 2024-05-15T16:30:00+02:00

Bien grandir avec les écrans !

En veille c’est l’histoire d’une mère et de sa fille, toutes les deux dépendantes de leurs écrans : le téléphone portable pour la mère et la télé, la tablette et la console de jeu pour la fille. Les limites entre fiction et réalité se brouillent peu à peu, le jeu virtuel occupant alors toute l’attention de la petite fille, jusqu’au bug de la machine ! S’en suit la terrible découverte de l’ennui et du vide. Un spectacle pour sensibiliser les enfants et les parents à la question des dangers de la surexposition aux écrans.

Conception et jeu : Margot Cazaux-Ribère et Alice Gabrielle

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

