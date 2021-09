Nantes Parc Mélies Loire-Atlantique, Nantes En vadrouille – Spectacle de danse [In]attendues (Gaël Rougegrez) Parc Mélies Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

En vadrouille – Spectacle de danse [In]attendues (Gaël Rougegrez) Parc Mélies, 16 septembre 2021, Nantes. En vadrouille – Spectacle de danse [In]attendues (Gaël Rougegrez)

Parc Mélies, le jeudi 16 septembre à 14:00

Pour faire face aux conséquences du COVID sur le monde culturel, les [In]attendues souhaitent donner à la ville / aux citoyen·nes / au public l’occasion de ne pas oublier que le spectacle vivant, c’est d’abord et surtout une émotion partagée et qui ne passe pas toujours la barrière de l’écran. Ne pas oublier pourquoi on choisit ce métier, ne pas oublier la pulsion de vie, ne pas oublier que le spectacle vivant manque à nos vies, ne pas s’oublier, ne pas nous oublier. Cette représentation aura lieu dans le cadre du projet En vadrouille, porté par le théâtre La Ruche en partenariat avec le RIG, Vivre libre 44, CAES France Horizon, Habitants de Gaston Serpette

Entrée libre

Courte pièce pour faire découvrir la danse contemporaine Parc Mélies rue malville, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T14:30:00

Lieu Parc Mélies Adresse rue malville, nantes Ville Nantes