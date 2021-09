Nantes Parc de Douet Garnier Loire-Atlantique, Nantes En vadrouille – Séance de jeu Scriptor Parc de Douet Garnier Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

En vadrouille – Séance de jeu Scriptor

Parc de Douet Garnier, le jeudi 9 septembre à 14:00

Parc de Douet Garnier, le jeudi 9 septembre à 14:00

Vous rêver d’écrire ? Jouer ! Titillez votre imagination et jouez en équipe. Ecrivez votre histoire avant vos adversaires tout en étant stratèges…, car il ne suffit pas d’écrire pour gagner ! Evénement de rencontre qui s’inscrit dans le cadre du projet socio-culturel En vadrouille, proposé par le théâtre La Ruche, en partenariat avec le RIG, Vivre libre 44 CAES France Horizon, Habitants de Gaston Serpette

Entrée libre, sans inscription

Parc de Douet Garnier Rue du Douet Garnier Nantes

2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T15:30:00

