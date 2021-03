Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 34520, Saint-Maurice-Navacelles EN VADROUILLE DE MARES EN MARES AVEC KERMIT Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: 34520

Saint-Maurice-Navacelles

EN VADROUILLE DE MARES EN MARES AVEC KERMIT, 2 mai 2021-2 mai 2021, Saint-Maurice-Navacelles. EN VADROUILLE DE MARES EN MARES AVEC KERMIT 2021-05-02 14:30:00 14:30:00 – 2021-05-02 17:30:00 17:30:00

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Saint-Maurice-Navacelles 7 7 EUR Balade tranquille sur les chemins de traverse du Larzac méridional, pour déambuler entre lavognes et mares naturelles. Occasion de découvrir ensemble petits animaux des mares et plantes des chemins au sortir de l’hiver, au milieu de paysages restés sauvages. Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille : du 1er mars au 31 mai, l’opération Fréquence Grenouille organisée par les Conservatoires d’espaces naturels regroupe près de 500 animations en faveur de la préservation des zones humides. Nous sommes très fiers de participer, comme chaque année depuis 10 ans ! Balade tranquille sur les chemins de traverse du Larzac méridional, pour déambuler entre lavognes et mares naturelles. Occasion de découvrir ensemble petits animaux des mares et plantes des chemins au sortir de l’hiver, au milieu de paysages restés sauvages. Balade tranquille sur les chemins de traverse du Larzac méridional, pour déambuler entre lavognes et mares naturelles. Occasion de découvrir ensemble petits animaux des mares et plantes des chemins au sortir de l’hiver, au milieu de paysages restés sauvages. Balade tranquille sur les chemins de traverse du Larzac méridional, pour déambuler entre lavognes et mares naturelles. Occasion de découvrir ensemble petits animaux des mares et plantes des chemins au sortir de l’hiver, au milieu de paysages restés sauvages. Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille : du 1er mars au 31 mai, l’opération Fréquence Grenouille organisée par les Conservatoires d’espaces naturels regroupe près de 500 animations en faveur de la préservation des zones humides. Nous sommes très fiers de participer, comme chaque année depuis 10 ans ! Association Kermit

Détails Catégories d’évènement: 34520, Saint-Maurice-Navacelles Autres Lieu Saint-Maurice-Navacelles Adresse Ville Saint-Maurice-Navacelles