du jeudi 30 septembre au jeudi 9 décembre à RIG de Malville

Dans le cadre du projet socio-culturel En vadrouille, les habitants des quartiers Breil- Malville et Gaston Serpette sont invités à participer à un atelier créatif de danse sur la période d’octobre 2021 à janvier 2022. En compagnie du chorégraphe Gaël Rougegrez, venez trouver votre danse ! A partir du postulat que la danse ne se comprend pas mais se ressent, qu’on n’a pas forcément besoin de codes ou de références pour apprécier une oeuvre, Gaël veut donner envie aux participants d’explorer leur imaginaire afin de les guider vers leur propre écriture chorégraphique et mettre leur pensée en mouvement.

gratuit

2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T16:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T16:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T16:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T16:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T16:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T16:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T16:00:00

