Le compositeur français Déodat de Séverac est né à Saint-Félix-Lauragais, en Haute-Garonne, le 20 juillet 1872. Il est mort à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, il y a 100 ans, le 24 mars 1921. Le musicien est décédé à 48 ans, laissant derrière lui une courte mais belle carrière. Claude Debussy disait que « sa musique sent bon, et l’on y respire à plein cœur. » Déodat de Séverac (1872-1921) Centenaire En vacances, premier recueil Albert Guinovart piano Tarif : 35 € Optez pour le déjeuner gastronomique : Deux formules 35 € / 45 €

