EN UNE EXPIRATION – PERFORMANCE PAR ANNA HOLVECK

Forbach, 26 février 2022

Forbach Moselle Forbach

Une quinzaine de femmes et d’hommes de nationalités différentes, habitants dans la région de Forbach, déambulent et récitent un texte qu’ils connaissent par cœur dans leur langue maternelle. Ils disent ce texte très vite, très fort et en une expiration. Ils font un pas, s’arrêtent net, inspirent puis prennent la parole.

Il s’agit de faire du son, fort et pressé, de monopoliser l’attention pendant quelques secondes intenses. Ils se chevauchent, s’écoutent, se coupent dans une composition qui sature et tapisse l’espace. Chacun sa langue, son texte, dans l’intimité; de sa mémoire, concentrée; sur la succession rapide des syllabes. Dans l’urgence du temps de l’expiration, seule la forme des mots persiste. Un écho à la diversité des cultures et des langues parlées sur le territoire.

Cette présentation est faite à l’issue de trois temps d’ateliers de pratique vocale et d’échanges avec des habitants du territoire qui feront l’expérience de la performance.

Cette œuvre a été acquise par le FRAC Franche-Comté en 2017.

Crédit photo : Hervé Veronese – Centre Pompidou Paris

place des bouleaux Foyer Mille Club du Bruch Forbach

