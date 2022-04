“En trio ! Résonances baroques au musée” Musée Paul Valéry Sète Catégories d’évènement: Hérault

“En trio ! Résonances baroques au musée” Musée Paul Valéry, 14 mai 2022 20:30, Sète. Nuit des musées “En trio ! Résonances baroques au musée” Musée Paul Valéry Samedi 14 mai, 20h30 Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.

Concert pour violon, viole de gambe et clavecin, dans les collections permanentes du musée.

Autour du clavecin, du violon et de la viole de gambe, instruments emblématiques de la période baroque, le musée se découvre en musique !

Les auditeurs sont invités à une mise en regard musicale sur les collections du Musée Paul Valéry : en croisant peinture et musique, les tableaux sont pour certains replacés dans leur contexte musical, tandis que pour d’autres leur dimension symbolique sera mise en lumière, en mêlant des pièces musicales de la période baroque.

Musiques : Marc Antoine Charpentier, Jean Baptiste Lully, Jean Philippe Rameau, Domenico Scarlatti, Andrea Falconieri, Claudio Monteverdi, John Eccles.

Karen Enrech : clavecin

Luc Gaugler : viole de gambe

Karen Enrech : clavecin

Luc Gaugler : viole de gambe

Françoise Duffaud : violon baroque

hearing impairment;visual impairment Alrededor del clavicordio, el violín y la viola de gamba, instrumentos emblemáticos del período barroco, el museo se descubre en música!

Los oyentes son invitados a una mirada musical sobre las colecciones del Museo Paul Valéry: cruzando pintura y música, los cuadros son para algunos puestos en su contexto musical, mientras que para otros su dimensión simbólica será puesta de relieve, mezclando piezas musicales del período barroco.

Músicas: Marc Antoine Charpentier, Jean Baptiste Lully, Jean Philippe Rameau, Domenico Scarlatti, Andrea Falconieri, Claudio Monteverdi, John Eccles.

Karen Enrech: clavicémbalo

Luc Gaugler: viola de gamba

Françoise Duffaud: violín barroco

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Entrada libre – Dentro del límite de plazas disponibles. Sábado 14 mayo, 20:30 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète 34200 Sète Occitanie

