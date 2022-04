“En trio ! Résonances baroques au musée” Musée Paul Valéry Sète Catégories d’évènement: Hérault

“En trio ! Résonances baroques au musée” Musée Paul Valéry, 14 mai 2022, Sète. “En trio ! Résonances baroques au musée”

Musée Paul Valéry, le samedi 14 mai à 20:30

Autour du clavecin, du violon et de la viole de gambe, instruments emblématiques de la période baroque, le musée se découvre en musique ! Les auditeurs sont invités à une mise en regard musicale sur les collections du Musée Paul Valéry : en croisant peinture et musique, les tableaux sont pour certains replacés dans leur contexte musical, tandis que pour d’autres leur dimension symbolique sera mise en lumière, en mêlant des pièces musicales de la période baroque. Musiques : Marc Antoine Charpentier, Jean Baptiste Lully, Jean Philippe Rameau, Domenico Scarlatti, Andrea Falconieri, Claudio Monteverdi, John Eccles. Karen Enrech : clavecin Luc Gaugler : viole de gambe Françoise Duffaud : violon baroque _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.

