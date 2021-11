Marseille Le Cosmographe Bouches-du-Rhône, Marseille En traversant la nuit + ~grand·huit=♡ Le Cosmographe Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2 propositions du Collectif Et Autres Choses Inutiles : “En traversant la nuit” est née du poème de Juliette Penblanc “sept trouées d’elle et nuit”, mis en image par Hugues Breton et en musique par Jbaptiste Degorces. Les sept fragments de ce poème sont autant de tableaux saisissant les instants d’un périple dans une nuit suspendue, sans début ni fin. ~grand·huit=♡ est un trio tout neuf qui associe une autrice, une preneuse de sons et un musicien. Chloé enregistrait le bruissement du monde, du crissement de la glace aux gargouillis d’un ventre d’enfant, Delphine empilait des carnets de phrases alambiquées où les anacondas avalent des aspirateurs rowenta par exemple, Jb jouait à la musique dilettante à base de guitares entre autres. Iels se sont retrouvé·es autour d’une table dans un hameau perdu pour s’écouter et improviser sans trop savoir si … Puis, un univers est né bricolé de toutes ces incertitudes, le hasard a joué en leur faveur, les morceaux se sont assemblés comme les pièces d’un puzzle oublié ; iels continuent à chercher leur petite mélodie … maintenant à trois. Infos pratiques : Mardi 30 novembre / 19h / Le Cosmographe 36 rue Ferrari Marseille / prix libre

