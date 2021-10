Genève La Comédie de Genève Genève En transit La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 23 février 2022 au dimanche 6 mars 2022 à La Comédie de Genève

En 2018, alors qu’il se rend au Chili, le metteur en scène iranien Amir Reza Koohestani est mis en garde à vue puis renvoyé à Téhéran par la police des frontières de l’aéroport de Munich. Motif de la sanction ? Être resté 5 jours de trop dans la zone Schengen. Inspiré de cette mésaventure, En transit met en scène un acteur – alter ego de Amir – qui, le temps de son incarcération à l’aéroport, lit Transit de Anna Seghers, un roman sur les exilés pendant la Seconde Guerre mondiale, en vue d’en faire une adaptation scénique. Librement adapté du roman Transit de Anna Seghers Texte Amir Reza Koohestani et Keyvan Sarresteh Mise en scène Amir Reza Koohestani

De CHF 40.- à CHF 10.-

En 2018, alors qu'il se rend au Chili, le metteur en scène iranien Amir Reza Koohestani est mis en garde à vue puis renvoyé à Téhéran par la police des frontières de l'aéroport de Munich.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T19:30:00 2022-02-23T20:50:00;2022-02-24T19:30:00 2022-02-24T20:50:00;2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T21:20:00;2022-02-26T18:00:00 2022-02-26T19:20:00;2022-03-01T19:30:00 2022-03-01T20:50:00;2022-03-02T19:30:00 2022-03-02T20:50:00;2022-03-03T19:30:00 2022-03-03T20:50:00;2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T21:20:00;2022-03-05T18:00:00 2022-03-05T19:20:00;2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T16:20:00

