En Traits Libres – Pierre Mazzella, dit “Gos” Marseille 16e Arrondissement, 7 mai 2022, Marseille 16e Arrondissement.

En Traits Libres – Pierre Mazzella, dit “Gos” L’Estaque Plage 2 rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement

2022-05-07 – 2022-05-27 L’Estaque Plage 2 rue Martial Reynaud

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

Pierre Mazzella dit “Gos” nous invite à parcourir son étrange galerie de portraits.



Qui sont ces personnages muets, isolés, fracturés, qui hantent les toiles de l’artiste ? Leur regard vous évite, pourtant, chacun d’entre eux semble implorer votre attention.



Gos a grandi dans les Quartiers Nord de Marseille. Il évoque à ce sujet des épisodes savoureux avec une touche d’amusement et peut être un brin de nostalgie.



Par la suite, ses lourdes occupations professionnelles l’ont confronté à la Nature Humaine dans tous ses états. Mais là, encore, nul n’est mieux placé que lui pour en parler.



Sa rencontre avec la Peinture lui offre un puissant moyen d’expression de nature à exorciser ses démons. L’usage de la Couleur, il en a la maitrise instinctive, et des êtres improbables surgissent de la matière généreusement appliquée sur ses toiles.



Si on parle matière, il faut se tourner aussi vers ses Sculptures.

Bois, Métal, Pierres, cohabitent pour témoigner de son riche imaginaire.



A découvrir, absolument.

Retrouvez l’exposition “En Traits Libres” de Pierre Mazzella, dit “Gos”, du 7 au 27 mai.

http://www.geranne.fr/

