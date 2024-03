EN TOUTES AMITIES 3T D’A COTE Toulouse, mardi 25 juin 2024.

Une comédie à 5 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter. L’histoire:Bob Stern, riche businessman, veut savoir si on l’aime pour lui ou pour son argent… Il envoie un texto à ses soi-disant meilleurs amis, expliquant qu’il vient de « buter » quelqu’un. Qui va répondre ? Qui va l’aider ?! Un milliardaire à la Richard Gere, un associé surexcité, une fille à la Pretty Woman, une comptable amoureuse de son patron et des quiproquos en cascades sont les ingrédients de ce vaudeville… Jusqu’à un final qui enchante le public !

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-06-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31