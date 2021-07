Rezé Chronographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes En toute transparence, peinture sur verre – Atelier vacances Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

En toute transparence, peinture sur verre – Atelier vacances Chronographe (Le), 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Rezé. 2021-07-21

Horaire : 15:00 16:15

Gratuit : non Tarifs : de 2 € à 6 €. De 7 à 11 ans EN TOUTE TRANSPARENCE – PEINTURE SUR VERRE Atelier à partir de 7 ans.À partir d’un objet en verre trouvé chez soi, chaque enfant élabore et peint un décor unique et original, en s’inspirant des décors réalisés sur les objets en verre de l’Antiquité présents dans l’exposition. L’imagination fera le reste ! INFOS PRATIQUES• À 15h, le mercredi 7, 14, 21 et 28 juillet• Ateliers enfants accessibles à partir de 7 ans, • Réservation (02 52 10 83 20 et lechronographe@nantesmetropole.fr), ou inscription le jour même (dans la limite des places disponibles).• Conditions sanitaires : port du masque obligatoire à partir de 11 ans• Tarif : 0 à 6 €• Durée : 1h15 Chronographe (Le) 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Rezé

