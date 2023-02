EN TOL SARMIENTO ATABAL, 18 mars 2023, BIARRITZ.

EN TOL SARMIENTO ATABAL. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 21:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 21.3 à 21.3 euros.

Présenté par Baga Biga L’album « Guretzat » du groupe ETS nous présentera des nouvelles propositions musicales, sur lesquelles le groupe n’avait pas travaillé jusqu’à présent. ETS est l’un des groupes les plus écouté en langue basque, et celui-ci va amorcer une nouvelle direction artistique, pour sortir de sa zone de confort et nous ouvrir un nouvel univers musical et visuel.

ATABAL BIARRITZ 37, allée du Moura Pyrnes-Atlantiques

Présenté par Baga Biga

